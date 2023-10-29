المستثمرون في حالة ترقب لبيان الفيدرالي الأميركي وسط احتدام الصراع بالمنطقة

الوكيل الإخباري - يترقب المستثمرون في مطلع هذا الأسبوع، أي علامات على احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وهو صراع قد يزيد من اضطراب الأسواق، التي تتوقع بالفعل أسبوعاً مزدحماً يصدر فيه بيان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية .

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وتزايدت مخاوف المستثمرين بعد اتساع رقعة الصراع في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أرسلت الولايات المتحدة مزيداً من العتاد العسكري إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي غارات دموية على قطاع .



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.9% إلى 90.48 دولار أول أمس الجمعة عند التسوية بفضل مخاوف من تعطيل الصراع إمدادات النفط الخام.



كما قفز الذهب عالمياً الذي يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين القلقين، في المعاملات الفورية إلى أكثر من 2000 دولار لأول مرة منذ منتصف مايو.



ويتوقع بعض المستثمرين أن يتسبب اتساع رقعة الصراع في شراء سندات الخزانة لتكون ملاذاً آمناً، وقد يؤدي هذا لكبح الارتفاع في عوائد السندات، التي تتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار، وقد يخفف هذا بدوره الضغوط على الأسهم والأصول الأخرى.



وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 10% منذ أواخر يوليو، حينما سجل أعلى مستوياته في 2023، لكن المؤشر مرتفع أكثر من 7% منذ بداية العام.



ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأميركي أحدث بيان له حول السياسة النقدية، يوم الأربعاء المقبل.