الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

قفزة في أسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

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"طوفان الأقصى" مستمر لليوم الثالث

 
الإثنين، 09-10-2023 09:09 ص

قفزة في أسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

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الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط، أكثر من 3 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في مطلع الأسبوع الجاري.

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وارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95% إلى 87.92 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.23 دولاراً للبرميل مرتفعاً 3.44 دولاراً أو 4.16%.


وشنت حماس أكبر هجوم عسكري على الاحتلال منذ عقود تسبب بمقتل مئات الإسرائيليين.

 

ورداً على ذلك نفذ الإحتلال موجة من الضربات الجوية على غزة أسقطت مئات الشهداء.

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