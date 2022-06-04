السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مصر تستعيد مجموعة من القطع الأثرية القديمة المهربة

الضمان: انضمام 5 بنوك محلية في خدمة Daman Pay

السعودية : سحب رعدية ممطرة وضباب على عدد من المناطق

السعودية تستقبل أوائل الحجاج من خارج المملكة منذ 2019

الصحة : جرش أصبحت من البؤر الساخنة وتكثيف للجولات على المنشأت

سلطنة عمان تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

أول قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في26 من حزيران الحالي

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 35 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

تقرير: البيت الأبيض يؤجل رحلات بايدن إلى الشرق الأوسط

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للأردن

السبت، 04-06-2022 12:20 م

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للأردن

josep-borrell


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للأردن.

اضافة اعلان

 

وبين بوريل أن الأردن استحوذ على 14.7 % من تجارة الاتحاد الأوروبي  في عام 2020، مشيرا إلى أن 20.6 % من واردات الأردن جاءت من الاتحاد الأوروبي، و2.1 % من صادرات الأردن ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، وكشف أن إجمالي التجارة في السلع عام 2020 بين الأردن والاتحاد الأوروبي بلغ 3.4 مليار يورو.

 

وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، والدور الكبير لهذه الوصاية بالحفاظ على هذه المقدسات.


وأوضح، أن الأردن عامل استقرار رئيسي في المنطقة، ويلعب دورا مهما ومقدرا و مدعوما من الاتحاد الأوروبي لإحلال السلام والاستقرار، لافتا إلى وجود تنسيق ومحادثات ولقاءات مستمرة بين الجانبين لهذه الغاية.


وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي والأردن وقعا اتفاقية الشراكة بينهما في عام 2002، وكان الأردن أول دولة متوسطية شريكة تختتم مفاوضات فنية، أدت إلى "وضع متقدم" للأردن مع الاتحاد الأوروبي عام 2010.


إقرأ ايضا
629b230e4c59b75d2e6d9710

سلطنة عمان تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

34c38b25-1649419509204241800-scaled

توقعات بانهيار سوق العملات المشفرة وتبخر مليارات الدولارات

4096509

بعثة تجارية سلوفاكية تزور المملكة أواخر الشهر الحالي

Untitled-1-130

الحاج توفيق يدعو لتنظيم لقاء أردني فلسطيني لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية

thumbs_b_c_ef13a12ee3b224ca4fdab3ae219e896d

تفاؤل بأداء الأسواق الناشئة مع تراجعات الدولار الأخيرة

4 - Copy

أسعار الذهب محلياً السبت

أخبار متعلقة
1652172894597

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن والكونفدرالية الجزائرية

0L5A1485 - Copy

الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو اقتصاد الأردن 2.5% للعام المقبل

0L5A1485 - Copy

صناعيون: متفائلون بتحسن المؤشرات والانتعاش الاقتصادي

FrBuUpbLq5XdpJAqALY1VAGqdXoCFYABP1r07GAY

ابو عاقولة: تأخر وصول بواخر بضائع بعد إغلاق ميناء شنغهاي الصيني

2F0C3FB2-711B-429E-BF29-F343CB39E1B4

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

b7c02560-423e-4741-8d37-c20212083b08

خبراء عن رفع أسعار الفائدة: يحافظ على جاذبية الدينار