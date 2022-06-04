المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للأردن

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للأردن.

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وبين بوريل أن الأردن استحوذ على 14.7 % من تجارة الاتحاد الأوروبي في عام 2020، مشيرا إلى أن 20.6 % من واردات الأردن جاءت من الاتحاد الأوروبي، و2.1 % من صادرات الأردن ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، وكشف أن إجمالي التجارة في السلع عام 2020 بين الأردن والاتحاد الأوروبي بلغ 3.4 مليار يورو.

وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، والدور الكبير لهذه الوصاية بالحفاظ على هذه المقدسات.



وأوضح، أن الأردن عامل استقرار رئيسي في المنطقة، ويلعب دورا مهما ومقدرا و مدعوما من الاتحاد الأوروبي لإحلال السلام والاستقرار، لافتا إلى وجود تنسيق ومحادثات ولقاءات مستمرة بين الجانبين لهذه الغاية.



وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي والأردن وقعا اتفاقية الشراكة بينهما في عام 2002، وكان الأردن أول دولة متوسطية شريكة تختتم مفاوضات فنية، أدت إلى "وضع متقدم" للأردن مع الاتحاد الأوروبي عام 2010.