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السبت، 19-11-2022 01:21 م

المفوضية الأوروبية تحذر من نقص بإمدادات الغاز في 2023

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الوكيل الإخباري - حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن دول الاتحاد الأوروبي قد تواجه مشكلة في إمدادات الغاز خلال العام القادم، مؤكدة وجود إمدادات آمنة كافية لشتاء العام الحالي.

وأوضحت فون دير لاين في مؤتمر دولي للأمن في البحرين، أن نسب التخزين لدول الاتحاد عند مستوى 95 % ما يعني أن دول الاتحاد "في أمان في هذا الشتاء".
وأضافت: "مشكلتنا ستكون خلال شتاء العام القادم".

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وذكرت أن أوروبا كانت أكبر مستهلك لمصادر الطاقة الروسية قبل اندلاع أزمة أوكرانيا ، ولكن "وبعد 9 أشهر، تغير الأمر بشكل جوهري".


وأكدت فون دير لاين أن المفوضية تشجع التحرك الأوروبي للبحث عن بدائل للغاز الروسي من "موردين جدد يمكن الاعتماد عليهم"، مثل الولايات المتحدة والنرويج.

وقالت فون دير لاين إن إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستواجه نقصا ملحوظا خلال شتاء عام 2023، إذ أبلغت البرلمان الأوروبي، مطلع شهر نوفمبر الحالي بأن التكتل قد يواجه عجزا بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ( سكاي نيوز )

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