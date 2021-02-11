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الخميس، 11-02-2021 01:31 م

المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو

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الوكيل الاخباري - خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي من 4.2% إلى 3.8%، لكنها رفعت التقديرات للعام القادم من 3% إلى 3.8%.

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وجاءت التقديرات الجديدة ضمن تقرير التوقعات الشتوية للأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


وعزت المفوضية تقليص النمو الاقتصادي من 4.2% إلى 3.8% إلى ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، ما أجبر عددا من الدول الأوروبية على إعادة تطبيق أو تشديد الإجراءات التقييدية.


كذلك توقعت المفوضية أن يتسارع التضخم في منطقة اليورو في 2021 إلى 1.4% من مستوى عند 0.3% في 2020، على أن يتباطأ في 2022 إلى 1.3%.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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