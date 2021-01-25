الاقتصاد الألماني سيشهد ركودا في الربع الأول من 2021

الوكيل الاخباري - قال الخبير الاقتصادي العالمي كلاوس فولرابه، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الألماني سيشهد ركودا في الربع الأول من العام الجاري 2021.



وأشار كلاوس فولرابه، الخبير الاقتصادي في معهد إيفو، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن اقتصاد ألمانيا سيشهد ركودا في الربع الأول من العام، في أحدث مؤشر على التأثير السلبي لإجراءات العزل العام على أكبر اقتصاد في أوروبا.



وقال فولرابه "الاقتصاد الألماني يبدأ العام بقليل من الثقة" مضيفا أن التأخير في تسليم لقاحات كوفيد-19 عزز الضبابية.

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وتراجعت ثقة الشركات الألمانية أكثر من المتوقع في يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ عطلت موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19 تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا بحسب ما كشفه مسح اليوم.







المصدر : سبوتنك



