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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 13-03-2024 09:59 ص

المكاسب القوية لـ"بيتكوين" تضيف 1500 مليونير يومياً

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الوكيل الاخباري- يساهم الاتجاه الصعودي المستمر لعملة بيتكوين في إضافة 1500 مليونير يومياً من المستثمرين الذين يخزنون أصولهم الافتراضية في محافظ العملات المشفرة، وفقاً لشركة الاستشارات "Kaiko Research".

ورغم ذلك، تبقى وتيرة توليد المليونيرات أقل مما كانت عليه خلال موجة السوق الصاعد السابقة لـ"بيتكوين" في عام 2021، عندما أضافت بشكل يومي أكثر من 4000 مستثمر.

وكان أعلى مستوى خلال العام الجاري هو 1691 مليونيرا في الأول من مارس.

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وأشارت "Kaiko Research" إلى أنه في عام 2021، كان هناك تدفق هائل لرأس المال، حيث سعى المستثمرون بكل الطرق للاستفادة من زخم العملات المشفرة، لكن حاليا يتبع كبار المستثمرين نهجا أكثر حذرا، في انتظار معرفة تأثير المكاسب الأخيرة.

 




 

 


 

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