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الثلاثاء، 27-02-2024 08:23 ص

البتكوين تقفز بنحو 5% لتتجاوز مستويات 54000 دولاراً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت عملة البتكوين بشكل ملحوظ في تعاملات، مساء أمس، فوق مستوى 54 ألف دولار، بعدما محت جميع خسائرها اليومية لترتفع الآن بنحو 1.7% في الـ 24 ساعة الأخيرة.

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تأتي هذه الارتفاعات بعد أن قال محللون إن المستوى التالي لسعر البتكوين المستهدف هو نطاق 57000 إلى 58000 دولار، مع رؤية أعلى مستوياته على الإطلاق بعد ذلك.

وزادت بينانس كوين بنسبة 2.7% إلى 397 دولار.


في السياق، قال  الرئيس العالمي للتداول خارج البورصة في شركة استثمار العملات المشفرة "جي إس آر" (GSR) سبنسر هالارن، إن "بتكوين تواصل صعودها، مدعومة بتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة".

 

وصعدت قيمة العملة المشفرة بما يصل إلى 3.3% لتصل إلى 53600 دولار.

 

وتم تداولها آخر مرة عند هذا المستوى في ديسمبر/كانون الأول 2021.

 




 

 


 

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