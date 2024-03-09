البورصة المصرية تسجل ارتفاع 13 سهما رغم رفع سعر الفائدة

الوكيل الاخباري- سجلت العديد من أسهم البورصة المصرية ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 10% وذلك رغم قرار المركزي المصري الأخير برفع سعر الفائدة.

اضافة اعلان

ويأتي صعود الأسهم نتيجة توقعات المستثمرين استفادة الشركات من قرارات المركزي، الذي أقر قبل أيام زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس.



وأبرز من في قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بنسبة 10.80% ليصل إلى مستوى 320.2 جنيه، المالية والصناعية المصرية بنسبة 12.62% ليصل إلى 86.190 جنيه، مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 13.15% ليصل إلى 75.700 جنيه. في حين سجل سهم "عبر المحيطات للسياحة" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 30% ليصل إلى مستوى 0.039 دولار.



وفي السياق ذاته، ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 125.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 2.124 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.290 تريليون جنيه إلى 1.374 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 463.7 مليار جنيه إلى 469.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.