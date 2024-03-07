العملات المشفرة الأصغر تتفوق على بتكوين

الوكيل الإخباري - تفوقت قيمة العملات المشفرة الأصغر، على "بتكوين" التي سجلت رقماً قياسياً، وسط مراهنة المتداولين على أن هذه الرموز المشفرة ستكون التالية في مستويات الذروة التاريخية.

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صعد مؤشر يتتبع النصف الأقل قيمة من قائمة تضم أكبر 100 أصل مشفر بنحو 60 % الشهر الماضي، متجاوزاً ارتفاع "بتكوين" البالغ 56 %، خلال المدة الزمنية نفسها، حيث قفزت القيمة الإجمالية للرموز المشفرة بما يفوق 800 مليار دولار.



يؤكد مراقبو السوق على وجود بوادر متنامية تشير إلى تحول المضاربين بعيداً عن أكبر الأصول المشفرة لصالح عملات مشفرة منافسة أصغر والتي كانت قد تأخرت عن ركب انتعاش العملات المشفرة بقيادة "بتكوين" الذي بدأت العام الماضي.