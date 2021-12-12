الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

مبنى وزارة الزراعة الجديد مستأجر منتهي بالتمليك

"اليرموك" تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

توجه لتمديد إعفاءات الشقق والعقار من الرسوم والضريبة

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 66.843 اصابة

المعونة الوطنية يكشف عن توجه جديد للدعم التكميلي "تكافل"

مرشحون مدعوون للتعيين في التربية - اسماء

هكذا أنقذ رجال السير طفلاً كان يمشي لوحده داخل نفق الداخلية

وفيات الأحد 12-12-2021

لجنة الأوبئة تكشف أسباب ارتفاع الوفيات في المملكة

المناطق الحرة: إقبال جيد على شراء "الهايبرد" قبل ارتفاع الضريبة

الأحد، 12-12-2021 08:32 ص

المناطق الحرة: إقبال جيد على شراء "الهايبرد" قبل ارتفاع الضريبة

unnamed


الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع المركبات في هيئة المستثمرين في المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن حركة سوق السيارات وبخاصة الهجينة «هايبرد» جيدة، ويتوقع أن يكون هناك إقبال على شراء سيارات الهايبرد حتى نهاية الشهر الحالي، لرغبة المشترين في التملك قبل رفع الضريبة 10% بداية الشهر المقبل.

اضافة اعلان


وركز أبو ناصر، على ضرورة التمييز بين التخليص والبيع، منوهاً إلى أن التجار الذين يمتلكون بضاعة سوف يعملون على جمركتها إذا أبيعت أم لا؛ لأنهم يريدون الاستفادة من خصم 10% قبل إلغائه.


وبين أبو ناصر أن ذلك سيؤثر على التجار سلبيا؛ لأنه سيجمّد رؤوس أموالهم للجمرك، حتى لا يضطروا إلى رفع سعر المركبة على المشتري.


ونظرا لذلك، يتوقع أبو ناصر نزول السوق في المدى المتوسط بدلا من ارتفاعه؛ لأنه سيكون هناك نقص بالسيولة، فيضطر التجار إلى تسييل بعض البضاعة حتى يتمكنوا من تسديد الرسوم الجمركية، لأن الجمارك تمهلهم حتى نهاية كانون الثاني، وأحيانا خمسة عشر يوما فقط، ومن ثم تفرض غرامات على البيانات الجمركية.


ويتوقع أبو ناصر أن يتراجع بيع الهايبرد،، وأن تحتل السيارات الكهربائية حيزا مهما بحصتها في السوق.


ووفقا لإحصائيات التخليص على المركبات في المنطقة الحرة/ الزرقاء، تم تخليص على 51818 مركبة منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني، توزعت على: نحو 18 ألف مركبة ذات محرك «هايبرد» ونحو 5 آلاف مركبة «كهربائية»، وعلى 19 ألف مركبة ذات محرك بنزين وعلى 10 آلاف مركبة ذات محرك ديزل.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
50787_large

توجه لتمديد إعفاءات الشقق والعقار من الرسوم والضريبة

حقل-نفط-800x549

تركيا تعلن عن اكتشاف حقل نفط قرب حدود سوريا

61b49f354236041cb53f4c30

وزيرة مصرية: 3.4% نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا في 2021

image-1-2

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

2021-12-10_10-10-23_602082-441x320

هبوط قياسي جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار

1639227199911

مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال الأردنيين والأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي

أخبار متعلقة
1639227199911

مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال الأردنيين والأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي

1220219103148948732457

36.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

صناعات تعدينة

الصناعات التعدينية تتصدر صادرات عمّان خلال 11 شهراً

ااا

استحواذ امريكي هندي سعودي على صادرات الأردن الصناعية

9wZMBcfhQIElN6ckqxyiUm0zwrBuHQVHsIuIMyTm

265 متقاعدا رواتبهم تزيد عن 5 آلاف من الضمان وبكلفة سنوية 22 مليون دينار

5fb1963fddb00

جمعية المصدرين: السوق الكندية واعدة لمنتجات الصناعة الاردنية