الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع المركبات في هيئة المستثمرين في المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن حركة سوق السيارات وبخاصة الهجينة «هايبرد» جيدة، ويتوقع أن يكون هناك إقبال على شراء سيارات الهايبرد حتى نهاية الشهر الحالي، لرغبة المشترين في التملك قبل رفع الضريبة 10% بداية الشهر المقبل.

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وركز أبو ناصر، على ضرورة التمييز بين التخليص والبيع، منوهاً إلى أن التجار الذين يمتلكون بضاعة سوف يعملون على جمركتها إذا أبيعت أم لا؛ لأنهم يريدون الاستفادة من خصم 10% قبل إلغائه.



وبين أبو ناصر أن ذلك سيؤثر على التجار سلبيا؛ لأنه سيجمّد رؤوس أموالهم للجمرك، حتى لا يضطروا إلى رفع سعر المركبة على المشتري.



ونظرا لذلك، يتوقع أبو ناصر نزول السوق في المدى المتوسط بدلا من ارتفاعه؛ لأنه سيكون هناك نقص بالسيولة، فيضطر التجار إلى تسييل بعض البضاعة حتى يتمكنوا من تسديد الرسوم الجمركية، لأن الجمارك تمهلهم حتى نهاية كانون الثاني، وأحيانا خمسة عشر يوما فقط، ومن ثم تفرض غرامات على البيانات الجمركية.



ويتوقع أبو ناصر أن يتراجع بيع الهايبرد،، وأن تحتل السيارات الكهربائية حيزا مهما بحصتها في السوق.



ووفقا لإحصائيات التخليص على المركبات في المنطقة الحرة/ الزرقاء، تم تخليص على 51818 مركبة منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني، توزعت على: نحو 18 ألف مركبة ذات محرك «هايبرد» ونحو 5 آلاف مركبة «كهربائية»، وعلى 19 ألف مركبة ذات محرك بنزين وعلى 10 آلاف مركبة ذات محرك ديزل.

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