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النفط عالمياً يتراجع بفعل التضخم وزيادة مخزونات الخام الأمريكية

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الأربعاء، 14-02-2024 07:06 ص

النفط عالمياً يتراجع بفعل التضخم وزيادة مخزونات الخام الأمريكية

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ومع انحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4% ، إلى 82.48 دولار عند فتح السوق، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3% ، إلى 77.65 دولار للبرميل.


وزادت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 8.52 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من شباط.

 

كما تأثرت السوق ببيانات صدرت أمس الثلاثاء، وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعا الشهر الماضي.

 

ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون الآن أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

 




 

 


 

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