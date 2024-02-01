الخميس 01-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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صعود أسعار النفط عالمياُ

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الخميس، 01-02-2024 07:14 ص

صعود أسعار النفط عالمياُ

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة، ومع كشف الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6 % إلى 81.03 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 76.33 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من دولارين للبرميل في الجلسة الماضية.

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وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء، إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات بنمو مستمر للوظائف والاقتصاد.

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