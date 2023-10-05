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الخميس، 05-10-2023 10:43 م

النفط عالميا ينخـفض مجددا

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الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط، الخميس مع تغلب مخاوف الطلب على قرار أوبك+ الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات.اضافة اعلان


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 85.19 دولار بحلول الساعة 1507 بتوقيت غرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 83.55 دولار. وانخفض كلا الخامين المرجعيين بأكثر من دولار إلى أدنى مستوى لهما خلال الجلسة.

وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من عام، وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود.

وتراجعت الأسعار بشدة أمس حتى عقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.

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