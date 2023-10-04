الأربعاء 04-10-2023
الوكيل الاخباري

الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

بيان صادر عن امانة عمان الكبرى

النيران تلتهم مركبة في عمان

أمانة عمان تسعى لإنشاء مركز تحكم لإدارة العمليات الرئيسية والأزمات

الارصاد : عدم استقرار جوي وأمطار رعدية الخميس - تحذيرات

التربية تعمم على جميع المدارس بشأن حملة التطعيم

الامن : 4 اصابات بحادث تدهور مركبة

التنمية: توجيه لإنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية

الارصاد : أمطار على هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن

 
الأربعاء، 04-10-2023 05:17 م

نوفاك: روسيا والسعودية تفيان بالتزاماتهما إزاء إنتاج النفط

651d684a42360414bc0a9ee9


الوكيل الاخباري- أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمسّك روسيا والسعودية بالتزاماتهما إزاء إنتاج النفط، وأن سوق الخام العالمية متوازنة.

اضافة اعلان

 

وقال نوفاك، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء: "الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن التخفيض الإضافي الطوعي بواقع 1.7 مليون برميل يوميا من قبل (أوبك+) يتم تنفيذها بالكامل".

وتابع: "كما تخفض السعودية إنتاجها بشكل أكبر (مما هو منصوص في اتفاق "أوبك+")، وروسيا بعد أن خفضت صادرات الخام بواقع 500 ألف برميل، خفضتها مرة أخرى بمقدار 300 ألف برميل، ونحن كذلك نفي بالتزاماتنا بالكامل".

وخلص إلى أن "هذه الإجراءات المشتركة أدت إلى توازن سوق النفط العالمية".

وقال: "نرى أن الطلب في الصيف والخريف مرتفع للغاية ويتم تلبيته بالمعروض اللازم".

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
225

أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

2523

ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر

nfp

تقرير الوظائف الأمريكية يقلب التوقعات ويقلّل من احتمالات رفع الفائدة

1 - Copy

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن

651d21d94236045a9d77c101

الجزائر تتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر

556

مبيعات المنازل الفاخرة في دبي تواصل تحطيم الأرقام

أخبار متعلقة
نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط5

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الخميس

920231164639603927603

عقل: أسعار النفط لن تنخفض حتى نهاية العام ولا يوجد أمام المواطن إلا ترشيد الاستهلاك

LYNXNPEF1Q0XU_L

السعودية تُعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط لثلاثة أشهر

0

تراجع نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية

نفط

تباين أسعار النفط عالميا اليوم