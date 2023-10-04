نوفاك: روسيا والسعودية تفيان بالتزاماتهما إزاء إنتاج النفط

الوكيل الاخباري- أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمسّك روسيا والسعودية بالتزاماتهما إزاء إنتاج النفط، وأن سوق الخام العالمية متوازنة.

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وقال نوفاك، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء: "الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن التخفيض الإضافي الطوعي بواقع 1.7 مليون برميل يوميا من قبل (أوبك+) يتم تنفيذها بالكامل".



وتابع: "كما تخفض السعودية إنتاجها بشكل أكبر (مما هو منصوص في اتفاق "أوبك+")، وروسيا بعد أن خفضت صادرات الخام بواقع 500 ألف برميل، خفضتها مرة أخرى بمقدار 300 ألف برميل، ونحن كذلك نفي بالتزاماتنا بالكامل".



وخلص إلى أن "هذه الإجراءات المشتركة أدت إلى توازن سوق النفط العالمية".



وقال: "نرى أن الطلب في الصيف والخريف مرتفع للغاية ويتم تلبيته بالمعروض اللازم".

روسيا اليوم