الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

المياه: لا زيادة على فواتير المواطنين حتى نهاية العام الحالي

أسعار الذهب اليوم الاثنين عالمياً

وفاة قائد فرقة العاشقين حسين منذر

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيطاليا

تفاصيل مؤلمة .. أردنية ناجية فقدت 5 أفراد من أسرتها في ليبيا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

إطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء .. بدء فعاليات تمرين "درب الأمان 3" اليوم

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

وفيات الاثنين 18/ 9/ 2023

 
الإثنين، 18-09-2023 06:43 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط9


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.

اضافة اعلان


وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).


ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
ذهب3

أسعار الذهب اليوم الاثنين عالمياً

1694983318875

روسيا : رفع سعر الفائدة السنوي بسبب تراجع سعر صرف الروبل

2266581-312701332

ماليزيا تجتذب استثمارات بـ 28.4 مليار دولار خلال النصف الأول

قهوة-1

مزاج الناس حول العالم في خطر .. أسعار البن والشاي بارتفاع مستمر

2222

عمليات إعادة شراء الأسهم في وول ستريت عند أدنى مستوى منذ كورونا

111632

العملات في العالم أمام اسبوع حاسم

أخبار متعلقة
نفط5

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الخميس

1497836-brics-1504544423

تقرير: نفوذ مجموعة بريكس يتمدد إلى أسواق الطاقة والمعادن في العالم

LYNXMPEJ8601P_L

النفط يتراجع بسبب مخاوف من الطلب الصيني

نفط2

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط

تباين أسعار النفط عالميا اليوم

444

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في ‭7‬ أشهر