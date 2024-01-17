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الأربعاء، 17-01-2024 09:30 ص

انخفاض عدد سكان الصين 2.08 مليون شخص العام الماضي

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الوكيل الإخباري - انخفض عدد سكان الصين، في عام 2023، إذ أدى انخفاض معدل المواليد وموجة الوفيات الناجمة عن كورونا، عندما انتهت عمليات الإغلاق الصارمة، إلى تسارع الانكماش، الذي سيكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد.

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وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.08 مليون شخص أو 0.15% إلى 1.409 مليار نسمة في عام 2023.

شهدت الصين ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوائل العام الماضي، بعد 3 سنوات من المتابعة الدقيقة، وإجراءات الحجر الصحي التي أبقت الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير حتى رفعت السلطات القيود في كانون الأول 2022.


وارتفع إجمالي الوفيات العام الماضي بمقدار 6.6% إلى 11.1 مليون مع وصول معدل الوفيات إلى أعلى مستوى منذ عام 1974 خلال الثورة الثقافية.

وانخفض عدد المواليد الجدد 5.7% إلى 9.02 مليون، وسجل معدل المواليد مستوى قياسي منخفض بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة لكل 1000 شخص في عام 2022.

وانخفض معدل المواليد في الصين لعقود من الزمن نتيجة لسياسة "الطفل الواحد" التي تم تنفيذها من عام 1980 إلى عام 2015، والتوسع الحضري السريع خلال تلك الفترة. 

ومما ساهم في تراجع الرغبة في إنجاب الأطفال في عام 2023، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية، وانخفاض أجور العديد من الموظفين، وتفاقم الأزمة في قطاع العقارات، حيث يتم ادخار أكثر من ثلثي ثروات الأسر.

وتزيد البيانات الجديدة من المخاوف من أن آفاق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتضاءل بسبب انخفاض عدد العمال والمستهلكين، في حين يضع ارتفاع تكاليف رعاية المسنين واستحقاقات التقاعد المزيد من الضغط على الحكومات المثقلة بالديون.

وتعد الهند والصين أكبر دول في العالم من حيث عدد السكان العام الماضي، مما أثار المزيد من الجدل حول مزايا نقل بعض سلاسل التوريد التي يوجد مقرها في الصين إلى أسواق أخرى، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.

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