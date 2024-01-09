تقرير : الاقتصاد العالمي سيظل هشّاً في عام 2024

الوكيل الإخباري - يُشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن الاقتصاد سيظل هشّاً في عام 2024، ورغم أن التضخم سيكون أقل من العام السابق، فإن نسبته ستبقى مرتفعة بشكل عام، أي ما زالت أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

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ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 5.8% لعام 2024 مع عدم توقع وصول الاقتصادات الكبيرة إلى هدفها في انخفاض التضخم إلى نسبة 2% حتى عام 2025، وفي الوقت نفسه هناك توقعات بتضخم أقل من 3% في الاقتصادات المتقدمة.



ويرى مراقبون أن تشهد اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تضخماً بنسبة 7.8% مقارنةً بعام 2023، إذ بلغ 8.5%، كما سيشهد بعض البلدان مثل الأرجنتين ومصر وغيرها معدلات تضخم تتجاوز 10%.



وبالعودة إلى أكبر الاقتصادات في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند، فإن انتخابات الولايات المتحدة في 2024 ستكون تأثيراتها على مستوى العالم.



وستشهد الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً أبطأ إلى حدّ ما عن عام 2023، إذ كان معدل النمو 2.6%، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.3 في عام 2024، ويقترب من 1.7% لعام 2025، فيما قد يصل معدل التضخم إلى أقل من 2.5% لعام 2024 بعد أن بلغ 3.7% لعام 2023، حسب بنك الاحتياطي الفيدرالي.



ومع تباطؤ نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يُتَوَقّع أن ينخفض إلى نسبة 4.6% بعد أن كان 5% لعام 2023، وذلك بسبب استمرار الضعف في قطاع العقارات وضعف الطلب الخارجي، وأيضاً تصاعد التوترات بشأن تايوان، واستمرار أمريكا في الحدّ من قدرة الصين على الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة.. ستزداد حدة الحرب الباردة بين الطرفين.



أما فيما يخص الهند فيُتوقع أن يصل نمو اقتصادها إلى 6.7% لعام 2024 بعد أن كان 6.3% لعام 2023، حسب بيانات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويرى اقتصاديون أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الهند قوياً، إذ تُعدّ آفاق الاقتصاد الهندي إيجابية ويمكن أن تحقق تقدماً ملحوظاً.