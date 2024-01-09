الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

أبو السعود: ارتفاع الطلب على المياه 35% في الأردن بسبب موجات اللجوء

راصد: 997 قراراً للحكومة خلال ثلاثة أعوام

"اليوم الأقسى" .. جيش الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات خلال 24 ساعة

القسام تقنص 4 جنود إسرائيليين وتشعل النار في دبابة

مطلوب سائقين .. وظائف حكومية شاغرة

الملك: الأردن حريص على تعزيز شراكته مع رواندا

إصابات بغارة إسرائيلية أثناء تنظيم جنازة قيادي بحزب الله

المعايطة: 30 حزب مرخص في الأردن و 60 ألف أردني مُنتسب لها

سعر ليرة الذهب الانجليزية بالأردن اليوم

الزراعة: الحيازات الوهمية 600 ألف رأس غنم وحملة الترقيم الالكترونية مستمرة

عاجل

القسام تقنص 4 جنود إسرائيليين وتشعل النار في دبابة

الثلاثاء، 09-01-2024 01:08 م

تقرير : الاقتصاد العالمي سيظل هشّاً في عام 2024

1539160993_514_279995_globaleconomyhero-770x435-1

الوكيل الإخباري - يُشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن الاقتصاد سيظل هشّاً في عام 2024، ورغم أن التضخم سيكون أقل من العام السابق، فإن نسبته ستبقى مرتفعة بشكل عام، أي ما زالت أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 5.8% لعام 2024 مع عدم توقع وصول الاقتصادات الكبيرة إلى هدفها في انخفاض التضخم إلى نسبة 2% حتى عام 2025، وفي الوقت نفسه هناك توقعات بتضخم أقل من 3% في الاقتصادات المتقدمة.


ويرى مراقبون أن تشهد اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تضخماً بنسبة 7.8% مقارنةً بعام 2023، إذ بلغ 8.5%، كما سيشهد بعض البلدان مثل الأرجنتين ومصر وغيرها معدلات تضخم تتجاوز 10%.


وبالعودة إلى أكبر الاقتصادات في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند، فإن انتخابات الولايات المتحدة في 2024 ستكون تأثيراتها على مستوى العالم.


وستشهد الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً أبطأ إلى حدّ ما عن عام 2023، إذ كان معدل النمو 2.6%، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.3 في عام 2024، ويقترب من 1.7% لعام 2025، فيما قد يصل معدل التضخم إلى أقل من 2.5% لعام 2024 بعد أن بلغ 3.7% لعام 2023، حسب بنك الاحتياطي الفيدرالي.


ومع تباطؤ نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يُتَوَقّع أن ينخفض إلى نسبة 4.6% بعد أن كان 5% لعام 2023، وذلك بسبب استمرار الضعف في قطاع العقارات وضعف الطلب الخارجي، وأيضاً تصاعد التوترات بشأن تايوان، واستمرار أمريكا في الحدّ من قدرة الصين على الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة.. ستزداد حدة الحرب الباردة بين الطرفين.


أما فيما يخص الهند فيُتوقع أن يصل نمو اقتصادها إلى 6.7% لعام 2024 بعد أن كان 6.3% لعام 2023، حسب بيانات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويرى اقتصاديون أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الهند قوياً، إذ تُعدّ آفاق الاقتصاد الهندي إيجابية ويمكن أن تحقق تقدماً ملحوظاً.

إقرأ ايضا
9202320114152400683332

سعر ليرة الذهب الانجليزية بالأردن اليوم

62-010512-dennis-coates-is-richer-than-queen-2

أغنى امرأة في بريطانيا راتبها يتخطى راتب رئيس الوزراء

63847a47d8c49

تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر 5.6% خلال الربع الثالث من 2023

074

ناقلات النفط تواصل الإبحار بالبحر الأحمر رغم الهجمات

62-003941-effect-change-in-the-interest-rate-on-the-dollar_700x400

توقف ارتفاع الدولار ورهانات خفض الفائدة هذا العام تزداد

8_news_1704785745

7.172 مليار دينار صادرات صناعة عمان العام الماضي

أخبار متعلقة
اقتصاد-عالمي

الصراعات تهدد الاقتصاد العالمي في 2024 .. التعافي لن يكون مضموناً

LYNXMPEJBL058_L

الدولار عند أدنى مستوى في 5 أشهر

1252563000

الأرجنتين تخفض قيمة العملة الوطنية 50%

gold_3_800x533_L_1412670534

للمتداولين: اشتر الذهب إذا هبط إلى هذه المستويات.. قبل أن يسجل 3000 دولار

1694592308769

الدولار يرتفع قبيل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع المركزي واليوان يتراجع

WhatsApp Image 2023-12-11 at 10.27.53 AM

الذهب يهبط مع صعود الدولار وسط ترقب لأسعار الفائدة وبيانات أميركية