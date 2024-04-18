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الخميس، 18-04-2024 08:06 ص

النفط يرتفع بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية على نفط فنزويلا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وقلصت قليلاً من خسائر الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض العقوبات النفطية على فنزويلا في وقت أشار فيه الاتحاد الأوروبي إلى عقوبات جديدة على إيران.

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وبحلول الساعة 00:53 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 87.39 دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي سنتين إلى 82.71 دولار للبرميل. وهوت الخامان القياسيان بثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة وسط مخاوف تتعلق بالطلب.


وقالت الولايات المتحدة إنها لن تجدد ترخيصًا ينتهي أجله يوم الخميس ويخفف على نطاق واسع من وطأة العقوبات النفطية على فنزويلا، لتتحرك بذلك لإعادة فرض تدابير عقابية بعدما أخفق الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بتعهداته الانتخابية.


وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "المخاطر المستمرة على الإمدادات من شأنها أن تساعد في دعم أسواق السلع الأولية، على الرغم من انحسار التوترات في الشرق الأوسط".


ووفقاً لإيه.إن.زد فقد صدّرت فنزويلا 600 ألف برميل يوميًا في الربع الأول، توجهت 165 ألف برميل منها يوميًا إلى الولايات المتحدة. وأوضحت أنه بالنظر إلى أن الكميات متواضعة فمن المرجح أن يكون التأثير "صغيرًا".


ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الكيفية التي قد ترد بها إسرائيل على إيران بعد الهجوم الذي شنته طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل. وفي مسعى لمنع نشوب صراع أوسع، قرر قادة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء تشديد العقوبات على إيران.


ووفقاً لتقديرات جيه.بي مورجان، بلغ متوسط استهلاك النفط العالمي منذ بداية أبريل نيسان وحتى الآن 101 مليون برميل يوميًا بما يقل بمئتي ألف برميل يوميًا عن توقعاته الخاصة.




 




 

 


 

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