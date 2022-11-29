النفط يشتعل فجأة على وقع التسريبات.. أوبك + والصين

الوكيل الإخباري - انتفضت أسعار النفط الخام فجأة لتخرج من دوامة الخسائر العنيفة بعد تسريب أنباء بشأن موجة الإغلاقات في الصين وتوقعات بخفض أوبك + للإنتاج في الاجتماع المقبل.

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وفقًا للأنباء التي انتشرت فمن المتوقع أن الحكومة الصينية ستنهي سياسية "صفر كوفيد" وتنهي الإغلاقات، وانتشرت أنباء بشأن أن الصين ستقوم بعمل مؤتمر صحفي رسمي خلال الساعات المقبلة.



وكشف تقرير أن تحالف أوبك بلس من المتوقع أن يدرس تقليص إنتاج النفط بشكل إضافي خلال اجتماعه المقبل، مع اضطراب السوق العالمي للخام في الفترة الأخيرة. ( investing )