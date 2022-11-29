الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

التربية: تأمين مدارس المملكة بوسائل التدفئة

ولي العهد يبارك لخريجي الفوج الرابع من ضباط فرسان المستقبل

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب عالمياً وارتفاع وصل لـ 13 دولاراً للأوقية

11 اصابة بحادث باص موظفين للجامعة الهاشمية ومركبة وقلاب- فيديو

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

64.7 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

زلزال يضرب سواحل اليونان

تأجيل امتحانات الطلبة في الجامعة الاردنية فرع العقبة اليوم الثلاثاء

انخفاض سعر البندورة والبطاطا محلياً اليوم

السير: التعامل مع عدة حوادث دون أثر مروري

 
الثلاثاء، 29-11-2022 10:28 ص

النفط يشتعل فجأة على وقع التسريبات.. أوبك + والصين

غغغغ


الوكيل الإخباري - انتفضت أسعار النفط الخام فجأة لتخرج من دوامة الخسائر العنيفة بعد تسريب أنباء بشأن موجة الإغلاقات في الصين وتوقعات بخفض أوبك + للإنتاج في الاجتماع المقبل.

اضافة اعلان


وفقًا للأنباء التي انتشرت فمن المتوقع أن الحكومة الصينية ستنهي سياسية "صفر كوفيد" وتنهي الإغلاقات، وانتشرت أنباء بشأن أن الصين ستقوم بعمل مؤتمر صحفي رسمي خلال الساعات المقبلة.


وكشف تقرير أن تحالف أوبك بلس من المتوقع أن يدرس تقليص إنتاج النفط بشكل إضافي خلال اجتماعه المقبل، مع اضطراب السوق العالمي للخام في الفترة الأخيرة. ( investing )

إقرأ ايضا
1657849

أوروبا تشدد قواعد البيع عبر الإنترنت لحماية المستهلكين

LYNXMPED1M0ED_L

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب عالمياً وارتفاع وصل لـ 13 دولاراً للأوقية

2 - Copy

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

نيو

علوش يؤكّد ضرورة تأسيس وحدة في 'تجارة عمّان' لتدريب وتأهيل التجّار للتسويق الإلكترونيّ والتعامل مع المخاطر المحتملة

بيببببب

معضلة سقف أسعار النفط الروسي مستعصية على أوروبا

6384fa6c4c59b71178591203

الدولار يقود ارتفاعا جماعيا للعملات في مصر

أخبار متعلقة
1668180400479

ارتفاع أسعار النفط عالميا

61979ffb4c59b726e034b87f

النفط يستقر عالميا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

b68a0814-أسعار-النفط (1)

انخفاض النفط عالميا بضغط من مخاوف بشأن الركود والطلب

1614346149511

أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف حول الطلب

نفط5

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

shutterstock_1329621926-1024x683-1

الصين تنتج 153.75 مليون طن من النفط الخام