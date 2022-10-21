ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في أسبوع

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، مسجلا أعلى مستوى في ظل صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى.

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ويأتي هذا التطور الكبير في سوق السندات الأميركي، بعد صدور بيانات إيجابية عن سوق العمل في الولايات المتحدة، مع توالي التصريحات لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تعزز احتمالات استمرار أكبر بنك مركزي في العالم رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة.



وبحسب موقع (اف أكس) الإخباري، ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.6 بالمئة إلى مستوى 113.57 نقطة الأعلى في أسبوع، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 112.93 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 112.78 نقطة.



بترا