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النفط يهبط 3% وبرنت يسجل 83 دولاراً للبرميل

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السبت، 11-03-2023 11:36 ص

النفط يهبط 3% وبرنت يسجل 83 دولاراً للبرميل

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% خلال على أساس أسبوعي، وذلك على الرغم من ارتفاعها بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأميركية.

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وسجل خام برنت تراجعًا أسبوعيا بنسبة 3.55 % ليصل سعر البرميل إلى 82.78 دولار للبرميل.

وجاء التراجع الأسبوعي على خلفية التوتر الناجم عن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.


وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض هذا الأسبوع.


ولكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد لا يجد مبررا كبيرا لرفع أسعار الفائدة بالوتيرة أو المقدار الكبير الذي توقعه البعض بعدما أنعش تقرير حكومي، الجمعة، الآمال في انحسار التضخم وسط بوادر على عودة سوق العمل التي تعثرت بسبب الجائحة إلى طبيعتها.

 

وقلص الخامان حجم التراجع في آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، إذ ارتفع برنت بواقع 1.19 دولار بما يعادل حوالي 1.5 % إلى 82.78 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 96 سنتا بما يعادل 1.3 % إلى 76.68 دولار للبرميل


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