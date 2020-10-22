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الخميس، 22-10-2020 11:45 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

سعر-الذهب


الوكيل الإخباري-  تراجع الذهب اليوم إذ عوض الدولار بعض الخسائر بعد شكوك حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.57% إلى 1913.56 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينيتش، متراجعا عن مستوى 1931.01 دولار للأونصة، الذي سجله أمس الأربعاء.


في حين انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1916.60 دولار للأونصة.


وتعرضت محادثات حزمة التحفيز بين النواب الأمريكيين لانتكاسة أمس الأربعاء عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بشأن المساعدات.


وبددت تلك الأنباء الإقبال على المخاطرة ورفعت الدولار مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


وارتفعت الأسعار أكثر من 26% منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس.


وينتظر المستثمرون الآن المناظرة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب ومنافسه جو بايدن مساء اليوم، وكذلك صدور تقرير إعانات البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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