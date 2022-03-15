انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - انخفض سعر الذهب لليوم الثالث، بعد ارتفاع عوائد السندات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيسي، حيث من المقرر أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة.



وتراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وتسارع التضخم إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. وتسببت الحرب في استمرار التدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالسبائك، مما دفع إجمالي الحيازات إلى أعلى مستوى في عام، وفقاً للبيانات الأولية التي جمعتها "بلومبرغ".



ويبدو أن شهوراً من التكهنات بشأن موجة جديدة من زيادات أسعار الفائدة، قد وصلت إلى ذروتها يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأميركي في التشديد لكبح جماح التضخم المرتفع، والذي تفاقم بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

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