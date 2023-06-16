انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف فيما يقيم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة وإشارات الفدرالي الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولار، وفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولار للأونصة، كما لم يشهد البلاتين تغيرا يذكر وسجل 985.55 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية.



كما استقر البلاديوم عند 1397.90 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نيسان.تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف فيما يقيم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة وإشارات الفدرالي الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولار، وفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولار للأونصة، كما لم يشهد البلاتين تغيرا يذكر وسجل 985.55 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية.

كما استقر البلاديوم عند 1397.90 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نيسان.