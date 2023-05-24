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الأربعاء، 24-05-2023 07:26 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

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الوكيل الاخباري - تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء بعد انتهاء جولة أخرى من المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق، كما يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للبحث عن مؤشرات بشأن ما قد تشهده الفترة القادمة.

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ويترقب المستثمرون أي مؤشرات تتعلق بالاتجاه الذي ستمضي فيه أسعار الفائدة، إذ أن زيادتها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.
تراجع الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1973.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 0257 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1975.90 دولار.


وحافظ مؤشر الدولار على مستواه، مما يجعل المعدن الأصفر أقل جاذبية للمشترين في الخارج.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.37 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.38 دولار. كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1453.16 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

 

سكاي نيوز


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