الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يشن غارة جنوب مدينة رفح

الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا لدراسة الغلاف الجوي

سوريا.. تشييع مستشار بالحرس الثوري الإيراني في دمشق

ارتفاع الدولار وترقب لمؤشرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

انخفاض أسعار النفط عالمياً

الدفاع الروسية: اعتراض 18 قذيفة أوكرانية فوق بيلغورود

زلازل في أنحاء العالم.. أين اهتزت الأرض خلال الساعات الماضية؟

بيان تحذيري من نقابة معاصر الزيتون: اشتروا الزيت من هذه الأماكن

فرص شاغرة .. للأردنيين الباحثين عن عمل

الأربعاء، 27-03-2024 09:01 ص

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

482076_1_1672209794

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع الدولار، لكن جرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة البنك المركزي الأمريكي المعروف باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي.

اضافة اعلان


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2176.29 دولار للأوقية (الأونصة) كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 2175.20 دولار للأوقية.


وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 5% حتى الآن هذا العام، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تحول المركزي الأمريكي نحو التيسير النقدي، والطلب المستمر على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
553627

ارتفاع الدولار وترقب لمؤشرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي

010

انخفاض أسعار النفط عالمياً

12202326143857891639453

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الثلاثاء ؟

0010010

للمرة الأولى.. ترامب ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم

1711448930691

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

63978_4_1701761457

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

أخبار متعلقة
014

البنوك المركزية في العالم تعزز احتياطياتها من الذهب

ذهب٢

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي عالميا في 5 أشهر

LYNXNPEK26058_L

الذهب عالمياً يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

LYNXNPEK24045_L

الذهب عالمياً يحوم بالقرب من ذروته في 3 أشهر

gold_4_800x533_L_1412670524

أسعار الذهب عالمياً تستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

0011011

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين وتوقعات الأرباح