الثلاثاء 27-02-2024
الوكيل الاخباري
 

التربية الفلسطينية: 5424 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن !

التعامل مع 1232 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

نتنياهو يعلق على استقالة حكومة اشتيه

صحة غزة: 29 ألفا و878 شهيدا منذ بدء العدوان

الأردنية تعلن عن بدء قبول طلبات تشغيل الطلبة - رابط

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أسعار الخضار بالسوق المركزي الثلاثاء - لائحة

"الخيرية الهاشمية": أرسلنا طائرتي مواد صحية خاصة بالنساء إلى غزة

حمدان: مسودة باريس هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت لتجهيز هجوم جديد

الثلاثاء، 27-02-2024 12:37 م

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين وتوقعات الأرباح

0011011
الوكيل الاخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، اليوم الثلاثاء، بقيادة مكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية وتحسن توقعات الأرباح، بينما يترقب المستثمرون ومحافظو البنوك المركزية بيانات للتضخم هذا الأسبوع يمكن أن تغير مسار أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.

وقادت أسهم الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ سجلت قفزة 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار الذهب مستفيدة من تراجع الدولار.

وفي تحديث لشركة بوما قالت إنها تتوقع أداء ضعيفا في النصف الأول من عام 2024، لكنها ملتزمة بالأهداف السنوية التي أعلنتها في يناير. وزاد سهم شركة الملابس الرياضية الألمانية 0.5%.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202325124037972046373

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن !

551162

الدخل الفردي اللبناني سيبقى دون 3 آلاف دولار حتى عام 2027

550916

وكالة فيتش: الشركات الأوروبية والصينية الأكثر تضرراً من أزمة البحر الأحمر

542649_4_1708503403

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

sys7Ab3zb7snoXqhGLIhOj5v9n0aW67oOpzl1uXk

للبيع والشراء .. تعرف على أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء

rates-up-or-down

الفيدرالي الأمريكي: ليس هناك حاجة لخفض الفائدة بشكل استباقي

أخبار متعلقة
010

استقرار أسعار الذهب عالمياً

010

أسعار الذهب عالمياً ترتفع بأسبوع

LYNXMPECAM0ZH_M

الدولار يصعد قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

62373_6_1565196837

قبيل قرار الفائدة .. انخفاض عقود الذهب الآجلة عالمياً

0074144

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في عامين

304314_48_1612533796

قُبيل قرار الفائدة .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم