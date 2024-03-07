الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وزيرة العمل: دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد اصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

سرايا القدس: نفذنا "كمينا هندسيا" برتل من الآليات الإسرائيلية

الأرصاد: قفزة بدرجات الحرارة في مع بداية رمضان

إغلاق جزئي لمسرب من شارع الاستقلال بعد سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من رام الله بينهم 4 نساء

ارتفاع سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

تعطّل اشارتين ضوئيتين في عمّان والسير تُحذر السائقين

لبيد: لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في منصبه

إذاعة جيش الاحتلال: مقتل 62 قائدا وضابطا خلال الحرب على غزة

الخميس، 07-03-2024 09:56 ص

الذهب عالمياً يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

LYNXNPEK26058_L

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً لتسجل أرقاما قياسية جديدة، اليوم الخميس، وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

اضافة اعلان


وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2159.79 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2167.00 دولارا.


وتلقى الذهب دعما أمس الأربعاء، بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. 


ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

البنك المركزي المصري: أسعار الفائدة ستهبط مجددا

65e9781bd5c1e

المؤشر نيكاي الياباني يغلق على انخفاض حاد مع صعود الين

65e96b5e4c59b779a2699f58

روسيا.. بيانات حديثة عن التضخم

Mk7KgQh2CItR8IJN5zE4ltRk8782x0jiLa0Gb1xt

الذهب يسجل أسعار قياسية .. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

LYNXNPEK26057_L

استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم

1622133405628411100

تجارة الصين تتجاوز التوقعات ما يُنعش آمال التجارة العالمية

أخبار متعلقة
download

الذهب عالمياً يتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

LYNXNPEK1E022_L

الذهب عالمياً يستقر قرب أدنى مستوى في شهرين

LYNXNPEK1D045_L

الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

00100010

الذهب عالمياً يحقق مُكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

LYNXNPEK1C04C_L

استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

482076_1_1672209794

انخفاض اسعار الذهب عالمياً