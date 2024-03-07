الذهب عالمياً يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً لتسجل أرقاما قياسية جديدة، اليوم الخميس، وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

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وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2159.79 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2167.00 دولارا.



وتلقى الذهب دعما أمس الأربعاء، بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم.



ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

