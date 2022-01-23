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الأحد، 23-01-2022 03:27 م

سومو العراقية: تجمد أنابيب الغاز في أوروبا سيرفع سعر النفط أكثر من المتوقع

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الوكيل الاخباري- قالت شركة سومو العراقية إن تجمد أنابيب الغاز في أوروبا سيتسبب في زيادة أسعار النفط أكثر من المتوقع.

وقبل أيام تراجع الغاز الطبيعي الأوروبي مع استعداد أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الصين لإغراق السوق بالوقود، الذي يمكن أن يخفف مخاوف الإمداد في القارة.

وانخفضت العقود الآجلة المعيارية في 19 يناير 2021، بنسبة 8.9%، متتبعةً الأسعار في آسيا.

وعرضت الذراع التجارية لشركة Sinopec بيع عشرات شحنات الغاز الطبيعي المسال الفوري هذا العام، وفقًا لمتداولين على دراية بالموضوع.

وتشير هذه الخطوة إلى أن الكميات التي تخزنها الصين بشكل جيد وأن المزيد من الغاز قد يصل إلى أوروبا، مما يساعد على تخفيف الضغط من انخفاض مخزوناتها بشكل غير طبيعي وتقليص الإمدادات من روسيا ، أكبر دولة مصدرة.

وتجلب زيادة وصول الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تنبؤات الطقس المعتدلة واستعادة الشحنات النرويجية، بعض الراحة للمستهلكين الأوروبيين من الأسعار التي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي.

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المصدر: العربية

 




 

 


 

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