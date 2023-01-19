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الخميس، 19-01-2023 07:53 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً الخميس

نفط9


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، الخميس، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود.

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بحلول الساعة 0109 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 78.62 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 84.25 دولار للبرميل، لتواصل تكبد خسائر بعد هبوطها نحو واحد بالمئة أمس الأربعاء.


وضعفت السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأميركي يلوح في الأفق بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من خمسة بالمئة للسيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر.

 

سكاي نيوز


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