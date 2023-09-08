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الجمعة، 08-09-2023 10:51 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الذهب الأسود، لكن الأسعار تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بعد قرارات روسيا والسعودية.

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وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي، بحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، عند 86.45 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.48% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 89.64 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.31% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الذهب الأسود اليوم إلا أنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بعد ارتفاعها هذا الأسبوع فوق مستوى 90 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، وجاء الصعود بعد تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات. 

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