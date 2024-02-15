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الخميس، 15-02-2024 07:08 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 81.26 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو ما يعادل 0.5% إلى 76.28 دولار للبرميل.


وخسر الخامان أكثر من دولار للبرميل يوم أمس الأربعاء، بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ كانون الأول 2022.


 




 

 


 

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