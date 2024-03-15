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الجمعة، 15-03-2024 10:08 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في الجلسة السابقة، وعلى الرغم من ذلك جرى تداول عقود "برنت" فوق مستوى 85 دولارا للبرميل.

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وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21% إلى 81.09 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام "برنت" العالمي بنسبة 0.20% إلى 85.25 دولار للبرميل.

 

وفي تعاملات أمس الخميس، سجلت أسعار الذهب الأسود أعلى مستوى منذ 7 نوفمبر الماضي، حيث صعدت عقود خام "برنت" فوق مستوى 85 دولارا للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام هذا العام 2024، كما أثرت على صعود الأسعار هجمات نظام كييف على بنية تحتية للطاقة في روسيا.

من جهته نفى نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين وجود أية مشاكل في مواصلة إمدادات الوقود الروسية، وأضاف أن زيادة الأسعار ستسمح بتحقيق عوائد إضافية. 

 




 

 


 

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