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الإثنين، 06-03-2023 09:43 ص

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 85 دولارا

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط في بداية التعامل اليوم الاثنين بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5% وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5% في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 50 سنتا أو 0.6% إلى 85.33 دولار للبرميل.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.6% إلى 79.22 دولار للبرميل.


وتراجعت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5% وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات. ( العربية )

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