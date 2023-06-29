الخميس 29-06-2023
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الخميس، 29-06-2023 12:57 م

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من الفائدة

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في اقتصادات مثل الولايات المتحدة إلى تراجع النمو الاقتصادي والطلب العالمي على الخام.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.05% إلى 69.55 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.04% إلى 74 دولارا للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وبذلك تكون عقود الذهب الأسود قد تخلت عن مكاسب الجلسة الماضية، وأغلق الخام الأمريكي أمس التعاملات على ارتفاع بنسبة 2.8% إلى  69.65 دولار للبرميل، في حين صعد خام "برنت"  إلى 74.03 دولار للبرميل.

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