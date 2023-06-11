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الأحد، 11-06-2023 11:55 ص

الكويت تدشن خط غاز استراتيجيا لزيادة الإنتاج

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية، اليوم الأحد، تدشين خط غاز "استراتيجي" حجم (40) بوصة، يمتد من شمال الكويت إلى ميناء الأحمدي.اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة، في تغريدة عبر تويتر، أن تدشين خط الغاز يأتي "تماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي رسمتها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لزيادة الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي بما يلبي متطلبات السوق المحلي".

وكانت شركة نفط الكويت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، قالت في سبتمبر الماضي إن الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي على الطاقة.

ويضم ميناء الأحمدي "مصفاة ميناء الأحمدي" وبها مصنع لإسالة الغاز وخطوط أنابيب لتصدير الغاز المسال والمنتجات البترولية المكررة، وتستقبل المصفاة الغاز الطبيعي والسائل لإنتاج غاز الوقود لاستخدامه في محطات الطاقة الكهربائية وفي الصناعات، ولإنتاج الغاز المسال للاستخدامات المنزلية، بحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة البترول الكويتية.

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