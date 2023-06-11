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الأحد، 11-06-2023 04:10 م

أميركا تمنح عقودا لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بـ3.1 مليون برميل

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الوكيل الإخباري - منحت وزارة الطاقة الأميركية عقوداً لخمس شركات لتوريد أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة أنه سيتم توريد 3.1 ملايين برميل من النفط الخام في أغسطس بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولارا، وهو أقل من متوسط السعر عند 95 دولارا للبرميل والذي تم فيه بيع خام الاحتياطي الاستراتيجي في العام الماضي.

إنتاج مصافي النفط الأميركية يتجاوز أعلى مستوياته المسجلة عام 2019

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في مايو عن خطة لشراء النفط الخام في خطوة لإعادة ملئ مخزون الطوارئ بعد سحب قياسي له في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.



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