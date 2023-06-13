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تراجع التضخم في أمريكا 4% خلال ايار

 
الثلاثاء، 13-06-2023 04:00 م

تراجع التضخم في أمريكا 4% خلال ايار

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الوكيل الإخباري - واصل معدل التضخم في الولايات المتحدة تراجعه للشهر الحادي عشر إلى 4 في المائة في ايار ، ليأتي أقل من التوقعات.

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وصدرت البيانات قبل يوم من قرار الفيدرالي الذي بات متوقعًا أن يأتي بتثبيت الفائدة عند 5.25% إلا أن المراهنات ترتفع حول ما تبقى من 2023، والذي ستحسمه بالتأكيد اتجاهات بيانات التضخم التالية.


وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي لشهر ايار نموًا بـ 4.0% فيما توقع الخبراء أن يرتفع بـ 4.1% بعد ارتفاعه بـ 4.9% في البيانات السابقة.

أما على مستوى شهري فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم بنسبة 0.1% فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 0.2% تباطؤ عن صعوده بـ 0.4% في بيانات نيسان.


وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (بدون الغذاء والطاقة) على أساس سنوي عن شهر ايار صاعدًا بـ 5.3%، فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 5.3% تباطؤًا من صعوده بـ 5.5% في نيسان.

وعلى أساس شهري ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية عن شهر ايار بـ 0.4% فيما توقع الخبراء أن تصعد بـ 0.4%.

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