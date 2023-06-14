ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1948.49 دولار للأونصة.

اضافة اعلان



كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 % إلى 1961.70 دولار.



وتراجع الدولار الأمريكي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.



وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ( التضخم) 4% في أيار مسجلا أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.