الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

محافظة: نبحث أسباب قرار الكويت وقف ابتعاث طلبة الطب وبوادر للعدول عن القرار في المرحلة المقبلة

الضمان: 2 مليون مُسجل في الخدمات الإلكترونية حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - اسماء

الطاقة الذرية تدرس إنشاء محطة نووية في الأردن

أمريكا تعترف: هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق

المياه : ضبط اعتداء على خط ناقل في عمان وردم بئر مخالف في اربد

الجمارك تدرج شركة جديدة ضمن برنامج القائمة الذهبية

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

البنك المركزي يوضح حول إدارة السياسة النقدية في الأردن - فيديو

البرلمان العربي: مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة تحدٍ للقانون الدولي

 
الأربعاء، 14-06-2023 09:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

Gold_800x533_L_1629277477


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1948.49 دولار للأونصة.

اضافة اعلان


كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 % إلى 1961.70 دولار.

وتراجع الدولار الأمريكي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ( التضخم) 4% في أيار مسجلا أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.

إقرأ ايضا
USDollars_800x533_L_1630013885

أمريكا تعترف: هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق

8ff996ca27

الدولار يميل للتراجع مع توقعات وقف الفدرالي الأميركي لرفع الفائدة

36

تحالف أوبك+ يمنح روسيا مستوى أساس أعلى لإنتاج النفط

WhatsApp Image 2023-06-14 at 09.36.38

39.8 دينارا سعر الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

2523

ارتفاع على أسعار النفط وترقب لقرار الفائدة الأميركية اليوم

620231392818376217602

انخفاض اسعار الذهب في الاردن

أخبار متعلقة
Gold_800x533_L_1629277477

لهذا السبب ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بشكل مفاجئ

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الذهب عالمياً يرتفع قبيل اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم الأميركية

LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب عالمياً يتراجع وشبح رفع الفائدة من جديد يهدد المعدن الأصفر

1412

الدولار يرتفع بدفع من مخاوف التخلف عن سداد الدين الأميركي

LYNXMPEBAT0DL_L

أسعار الذهب عالمياً تتراجع 1.5%

4741

هل يتأثر إقتصاد الأردن إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها؟