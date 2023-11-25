السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود اتفاق الهدنة

الوكيل ينشر تفاصيل تعرفة التاكسي الجديدة في عمّان

القناة 12 الإسرائيلية: أسباب فنية وراء تأخر الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

الحوثيون: قرارنا بإغلاق البحر الأحمر في وجه العدو "مازال قائما"

حماس ترد على تصريحات برلماني هولندي حول دعوته لتهجير الفلسطينيين للأردن

مصر: تلقينا إشارات إيجابية بشأن احتمال تمديد الهدنة بغزة

حماس: نثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع إسرائيل

أطباء بلا حدود: أدخلنا معدات لإجراء عمليات جراحية بغزة

هيئة الأسرى: الاحتلال لم يلتزم ببند الأقدمية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

%75 من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة

عاجل

كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود اتفاق الهدنة

السبت، 25-11-2023 05:56 م

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان 0.02% في أسبوع

64d900e1470a7


الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 0.02 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2393 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.7 مليون دينار، مقارنة بـ 2.5 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 45.0 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.3 مليون دينار، مقارنة بـ 12.6 مليون دينار للأسبوع السابق.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأسبوع الماضي 25 مليون سهم، نُفذت من خلال 12239 صفقة.

إقرأ ايضا
22525

للمرة الرابعة على التوالي.. مؤشرات وول ستريت ترتفع في أسبوع

1120232395126901109970

سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم : 330 ديناراً للانجليزية و 290 للرشادية

0101

النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

11

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم: 40.6 دينار لعيار 21 و36.2 دينار لعيار 18

1

المجوهرات ومحضرات الصيدلة تحد من انخفاض الصادرات الوطنية

نفط

تراجع أسعار النفط في تعاملات الجمعة

أخبار متعلقة
image (9)

بورصة عمان تغلق تعاملاتها على انخفاض

1700227608197

الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي

1700146809131

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

main_image654cf9e0cea27

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض السولار عالميا

64b2a34c87432

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

image - 2023-11-05T183503.832

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض