انخفاض عدد الشيكات التي تداولها الأردنيون الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشفت بيانات البنك المركزي انخفاض عدد الشيكات المتداولة في الأردن 15% خلال شهر أيلول الماضي بالمقارنة مع شهر آب الماضي.وبيّنت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه بلغ إجمالي قيمة الحوالات التي نفذت بالدينار الأردني خلال شهر أيلول الماضي 3300.06 مليون دينار، وفقا لمؤشر نظام غرفة التقاص الآلي، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المتداولة من خلال النظام 523 ألفا.وأشارت إلى انخفاض عدد الشيكات المعادة لأسباب فنية خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 21%، وانخفض عدد الشيكات المتداولة لشهر أيلول الماضي 14%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، وبلغ عدد الشيكات المعادة لأسباب فنية ومالية في شهر أيلول الماضي 13511 شيكا.وأوضحت أن عدد الشيكات المتداولة لشهر أيلول الماضي بالمقارنة مع الشهر السابق من عام 2022.