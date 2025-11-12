الأربعاء 2025-11-12 06:48 م
 

جني الأرباح يعيد الذهب إلى المنطقة الحمراء

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدفوعة بانتعاش طفيف للدولار، وعمليات جني أرباح بعد أن ارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع في الجلسة السابقة.

وجاء صعود الذهب أمس الثلاثاء مدفوعا بتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

وفي تعاملات اليوم الأربعاء بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4116.65 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أمس أعلى مستوياته منذ 23 أكتوبر الماضي.


بينما جرى تداول العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر المقبل عند 4121.70 دولار للأونصة.

 

