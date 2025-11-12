جني الأرباح يعيد الذهب إلى المنطقة الحمراء

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدفوعة بانتعاش طفيف للدولار، وعمليات جني أرباح بعد أن ارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع في الجلسة السابقة.



وجاء صعود الذهب أمس الثلاثاء مدفوعا بتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

اضافة اعلان



وفي تعاملات اليوم الأربعاء بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4116.65 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أمس أعلى مستوياته منذ 23 أكتوبر الماضي.



بينما جرى تداول العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر المقبل عند 4121.70 دولار للأونصة.