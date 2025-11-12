الأربعاء 2025-11-12 08:28 م
 

الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستويات قياسية

الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستويات قياسية
الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستويات قياسية
 
الأربعاء، 12-11-2025 07:23 م
الوكيل الإخباري-  سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال إنهاء الإغلاق الحكومي التاريخي في الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" بنسبة 0.48 بالمئة، ليغلق عند 582.91 نقطة بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وتصدّر قطاع المرافق العامة المكاسب بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة، في حين قفز سهم «إس إس إي» البريطانية بنسبة 12.3 بالمئة بعد إعلانها خطة استثمارية خمسية بقيمة 33 مليار جنيه إسترليني (44.29 مليار دولار).
 
 
gnews

أحدث الأخبار

التدريب المهني تُشارك في مؤتمر عربي حول إعادة تشكيل التعليم والتدريب المهني والتقني

أخبار محلية التدريب المهني تُشارك في مؤتمر عربي حول إعادة تشكيل التعليم والتدريب المهني والتقني

ف

عربي ودولي وزيرة الطاقة الأوكرانية تقدم استقالتها

منتخب الكراتيه يضيف ميدالية فضية وبرونزيتين في دورة ألعاب التضامن الاسلامي

أخبار محلية منتخب الكراتيه يضيف ميدالية فضية وبرونزيتين في دورة ألعاب التضامن الاسلامي

ل

أخبار محلية إطلاق مبادرتي "المدرسة الآمنة" و"الطريق المثالي" في المفرق

مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

أخبار محلية مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

ل

عربي ودولي هزة أرضية تضرب لبنان

المصري يتفقد استعداد بلديات الشراه والأشعري والشوبك وايل لفصل الشتاء

أخبار محلية المصري يتفقد استعداد بلديات الشراه والأشعري والشوبك وايل لفصل الشتاء

الربيحات: تصريح سلامي مسيء للعرسان ولجميع لاعبي المنتخب وعليه الاعتذار

خاص بالوكيل الربيحات: تصريح سلامي مسيء للعرسان ولجميع لاعبي المنتخب وعليه الاعتذار



 
 



الأكثر مشاهدة