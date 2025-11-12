الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستويات قياسية

وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" بنسبة 0.48 بالمئة، ليغلق عند 582.91 نقطة بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.
وتصدّر قطاع المرافق العامة المكاسب بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة، في حين قفز سهم «إس إس إي» البريطانية بنسبة 12.3 بالمئة بعد إعلانها خطة استثمارية خمسية بقيمة 33 مليار جنيه إسترليني (44.29 مليار دولار).
