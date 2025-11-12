الذهب يقفز فوق 4200 دولار لأول مرة منذ أكتوبر وسط تحسن معنويات المستثمرين

وبحسب بيانات البورصة التابعة لبورصة نيويورك التجارية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.06% ليصل إلى 4200.9 دولار للأونصة بحلول الساعة 19:32 بتوقيت موسكو.
واستمر تسارع مكاسب المعدن الأصفر مع اقتراب الساعة 20:00 بتوقيت موسكو ليسجل 4206.2 دولار للأونصة، محققا ارتفاعا بنسبة 2.18%.
وفي سياق متصل، قفزت العقود الآجلة للفضة ذات التسليم في ديسمبر 2025 في البورصة ذاتها فوق مستوى 53 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ 17 أكتوبر 2025.
وارتفع سعر الفضة بنسبة 5.34% ليصل إلى 53.455 دولارا للأونصة بحلول الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، مما يعكس تحسنا عاما في أسواق المعادن الثمينة.
