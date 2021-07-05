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الإثنين، 05-07-2021 10:59 ص

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 35% خلال النصف الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - انخفضت قيمة الشيكات المعادة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 642.6 مليون دينار نحو 35%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب بيانات البنك المركزي.اضافة اعلان


وبلغت حصة حزيران/يونيو وحده من الشيكات المعادة أكثر من 19 ألف شيك، 38% منها أعيد لأسباب مالية، في وقت بلغ فيه عدد الشيكات المعادة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، نحو 128 ألف، منخفضا من نحو 303 ألف شيك في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تقارب الـ58%.

وعلى الرغم من التحسن في بند الشيكات المرتجعة، إلا أن قيمة الشيكات الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي، انخفضت 13%، إذ بلغت في العام الحالي 17.9 مليار دينار، مقابل 15.8 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من 2020.

وانعكس الانخفاض بقيمة الشيكات المتداولة على عددها، إذ بلغ العدد في النصف الأول من العام الحالي، 3.328 مليون شيك، في وقت بلغ فيه العدد في الفترة ذاتها من العام الماضي، نحو 3.351 مليون شيك.

وتقلص عدد الشيكات المتداولة في حزيران/يونيو الماضي مقارنة في أيار/مايو الذي سبقه بنسبة طفيفة وصلت إلى 2%، بينما ارتفعت قيمتها خلال هذه الفترة بنحو 14%، يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه قيمة الشيكات المتداولة في حزيران/يونيو للعام الحالي، بـ15% مقارنة بحزيران/يونيو 2020.

 




 

 


 

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