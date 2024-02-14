انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية بشكل كبير جدا في إشارة إلى أن التضخم لم يتراجع بالقدر المتوقع الشهر الماضي.



وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 525 نقطة ليصل إلى 38272 نقطة أي بأكثر من 1% من الأسهم.

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كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 286 نقطة ليصل إلى 15655 أي نحو 2 % من قيمة حجم الأسهم.



أما مؤشر (S&P500) الذي حقق الأسبوع الماضي أرقاما قياسية، فانخفض أيضا 68 نقطة ليصل الى 4953 نقطة بخسارة نسبتها أكثر من 1%.



الى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 77 دولارا للبرميل الواحد.