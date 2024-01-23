الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة دون عوائق

صور- جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط جنوب قطاع غزة

نيوزيلندا تعتزم إرسال فريق دفاعي لدعم الأمن في البحر الأحمر

فيديو - مستوطنون يحرقون سيارات قرب رام الله

إصابة نازحين جراء استهداف مقر الهلال الأحمر بخان يونس

الواقع الإداري للضمان أمام اللجنة الإدارية النيابية اليوم

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

"إسرائيل" تقترح هدنة لشهرين في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى

مؤشرات الأسهم الأميركية تُسجل أرقاما قياسية جديدة

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل

عاجل

جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط جنوب قطاع غزة

الثلاثاء، 23-01-2024 07:19 ص

مؤشرات الأسهم الأميركية تُسجل أرقاما قياسية جديدة

0010

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، حوالي 200 نقطة، مسجلة أرقاما قياسية جديدة، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 75 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين، 138 نقطة ليصل إلى 38001 نقطة، وسجل رقما قياسيا جديدا.

اضافة اعلان


وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 49 نقطة ليصل إلى 15360 نقطة، وهو رقم قياسي جديد أيضا، فيما وصل أمس خلال المداولات (قبل الإغلاق) إلى 15438 نقطة.


وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 10 نقاط ليصل إلى 4850 نقطة مٌسجلا رقما قياسيا جديدا.

إقرأ ايضا
206632

النفط يهبط مع تزايد المخاوف بشأن الطلب العالمي

0b66a76807cd59c403a80027aca64dac

الدولار يحاول الاحتفاظ بمكاسبه بانتظار اجتماعات بنوك مركزية

Doc-P-479447-638413263753724116

ابتعادا عن البحر الأحمر.. 9 ملايين برميل نفط عراقي وسعودي ستدور حول أفريقيا إلى أوروبا

jmNjYvHnI5BYiZ16Un1vgVHmeV70XdAmiL5PXSMY

ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب عالمياً

147-100313-gold-price-in-egypt-today-sunday-17-september-2023_700x400

سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم الاثنين

252

الأسواق تترقب حدثين مهمين قد يحددان مستقبل سياسة سعر الفائدة

أخبار متعلقة
20180307_1520452872-690639

قطر ترفع سعر خام الشاهين تسليم آذار المقبل

534688_4_1705123501

انخفاض مؤشر داو جونز واستقرار مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى

5f4d1c18c034ff5dc92e77ad9e6c722e (1)

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة

شحنات-نفط1

3.8 مليون برميل واردات النفط العراقي للأردن العام الماضي

527143_4_1702099474

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 600 نقطة

659687684c59b7127c738230

زوكربيرغ باع أسهما في ميتا بنصف مليار دولار