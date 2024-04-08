انخفاض هامشي لمؤشرات الأسهم الأمريكية

الوكيل الإخباري - سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضا هامشيا، خلال تعاملات ما قبل افتتاح أولى جلسات الأسبوع.

اضافة اعلان



وهبطت عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة Dow Jones بنسبة 0.13% لتصل إلى 39,171.00 نقطة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة تقدر بنحو 0.13%، أو بنحو 24.50 نقطة، لتستقر عند المستوى 18,276.25 نقطة، كما انخفضت عقود مؤشر S&P 500 الآجلة بما يقرب من 0.17%، لتسجل حوالي 5,244.00 نقطة.



ويجدر القول أن مؤشرات الأسهم الأمريكية كانت قد أغلقت تداولات الأخيرة الأسبوع الماضي، على ارتفاع قوي بجميع مؤشراتها الرئيسية، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي التداولات على صعود بنسبة 0.80% أو بنحو 307.06 نقطة، ليصل إلى مستوى 398,904.04 نقطة.