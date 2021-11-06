اوبك ترفع حصة العراق النفطية إلى 4.237 مليون برميل يوميا

الوكيل الاخباري- رفعت منظمة أوبك، اليوم السبت، حصة العراق من الإنتاج النفطي خلال شهر كانون الأول المقبل إلى 4.237 مليون برميل يوميا.

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وقالت المنظمة (أوبك) اليوم، إن حصة العراق ستزداد من الإنتاج النفطي خلال كانون الأول المقبل بمقدار 88 ألف برميل يوميا عن شهر تشرين الأول الماضي، وأنها حددت حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر كانون الأول المقبل بـ 4.237 مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها 44 ألف برميل عن حصة شهر تشرين الثاني، البالغة 193ر4 مليون برميل يوميا.



وأوضحت أوبك، أن حصتها من الزيادة المقررة البالغة 400 ألف برميل يوميا في كانون الأول ستبلغ 253 ألف برميل لتصل إلى 24.3 مليون برميل يوميا، في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع أوبك 147 ألف برميل لتصل الى 15.749 برميل يوميا.



واتفقت أوبك بلس خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على زيادة انتاجها النفطي بمقدار 400 ألف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا.

المصدر: بترا